العساف: السعودية تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها

أكّد وزير الخارجية إبراهيم العساف؛ أن المملكة تؤكّد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة عاصمتها #القدس. وقال في كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي: إن المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها. وأضاف وزير الخارجية: النزاع العربي – الإسرائيلي من أهم التحديات التي تواجه العرب.

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