«هيئة مكة» تلتقي وفد وزارة الخدمة المدنية

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري وفدًا من وزارة الخدمة المدنية، وعقد والوفد حلقة عمل بخصوص الأنظمة المتعلقة بلائحة الموارد البشرية الجديدة.
حضر الحلقة عدد من منسوبي هيئة مكة. وتخلل الحلقة الاطلاع على كيفية العمل على برنامج بياناتي المختص بموظفي المؤسسات الحكومية.
من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بهذه الزيارة التي تدل على تعاون وزارة الخدمة المدنية مع أجهزة الدولة لتقديم أرقى الخدمات ولتسهيل ما يحتاجه الموظف خلال مسيرته الوظيفية.
وتحظى هذه الزيارات باهتمام ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند.
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