بالصور.. منح رخصة قيادة سيارة لـ500 متدربة بالقصيم

منحت مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، بالتعاون مع إدارة المرور بمنطقة القصيم، رخص قيادة لأكثر من 500 متدربة بعد خضوعهن لبرامج التدريب على القيادة، واجتيازهن الاختبارات النظرية والعملية بنجاح.

وبلغت ساعات التدريب النظري والعملي، التي خضعت لها المتدربات ما يقدر بـ2.900 ساعة تدريب نظري، و7.000 ساعة تدريب عملي، بالإضافة إلى تدريبهن على أجهزة المحاكاة بما يزيد على 600 ساعة تدريبية.

ووفقًا للمؤشرات، التي جاءت ضمن تقرير المدرسة حول برامجها التدريبية، فقد بلغ إجمالي عدد المتدربات خلال الفترة الماضية ما يزيد على 500 متدربة، كما بلغ إجمالي فترات التدريب التي نفذتها المدرسة ما يقارب 11.500 ساعة تدريبية.

وقدمت المدرسة، حرصًا منها وتماشيًا مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، اختبارات مجانية للمتقدمات لتحديد مستوى القيادة لهن؛ حيث تلتحق المتدربة التي تجتاز هذا الاختبار ببرنامج 6 ساعات، والذي يمكنها من الحصول على الرخصة خلال 3 أيام تدريب، فيما تلتحق الأخريات ببرنامج 30 ساعة، والذي عادة ما يتطلب خضوعهن للتدريب لمدة 12 يومًا للحصول على الرخصة.

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وأفاد الدكتور ماجد بن فضي العنزي، المدير التنفيذي لمدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، بأن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية، ومضاعفة أعداد المتدربات في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب وتأهيل 20 مدربة سعودية التحقن بالمدرسة مؤخرًا، كما أنها الآن في طور تدريب وتأهيل دفعة جديدة من المدربات السعوديات للالتحاق بالمدرسة، موضحًا أن المدرسة تحظى بمدربات سعوديات على كفاءة عالية.

وأضاف: الأرقام التي تضمنها التقرير مبشرة؛ حيث بلغت نسبة من اجتزن الاختبارات بنجاح من المرة الأولى بعد خضوعهن للتدريب أكثر من 90% من المتدربات، وهذا يدل على كفاءة من يقمن بتدريبهن.

وأوضح المدير التنفيذي، أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمدرسة زادت تقريبا بنسبة 50%؛ حيث من المتوقع حصول دفعة جديدة تزيد على 500 متدربة على رخص قيادة خلال الشهرين المقبلين، مؤكدًا أن المدرسة بتوجيه ودعم من مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، تعمل باستمرار على زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية، من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمات خلال فترة قصيرة.