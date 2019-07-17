اللواء المطيري يلتقي فريق التخطيط والتطوير الشامل لمدينة الرياض

التقى مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري، أعضاء فريق العمل الاستشاري المكلف بدراسة استراتيجيات التخطيط والتطوير الشامل لمدينة الرياض من منسوبي هيئة تطوير مدينة الرياض. وتم عقد ورشة عملٍ حضرها نائب مدير شرطة منطقة الرياض المكلف اللواء راشد بن زيد المهيني وسعادة مساعد مدير شرطة منطقة الرياض للتخطيط والتطوير العميد دكتور عواض بن سالم النفيعي، وممثل هيئة تطوير مدينة الرياض مدير إدارة متابعة المشروعات والبرامج الاقتصادية المهندس محمد بن غيث الغيث. استهدفت الورشة مناقشة عدة محاور والتعريف بالأدوار والمسؤوليات المشتركة والتي تهدف إلى تحقيق التجانس بين الخطط الأمنية والاستراتيجية التطويرية لمدينة الرياض والربط فيما بينها وبين الجهات ذات العلاقه سعيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة (٢٠٣٠) بما يواكب التطلعات ويحقق المأمول.

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