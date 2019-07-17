السعودية اليوم / سمو أمير مكة المكرمة وسمو نائبه يستقبلان وزير التعليم والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء



جدة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، بمقر الإمارة في جدة ، معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ .

واستعرض الأمير خالد الفيصل ، والأمير بدر بن سلطان ، خطط ومشاريع وزارة التعليم في منطقة مكة المكرمة والهادفة لتطوير العملية التربوية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، في مقر الإمارة بجدة ، معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي .

واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن أعمال الهيئة بالمنطقة ، ومنها : تقليل نسبة المبيدات بالأغذية ، ومضاعفة أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول لهذا العام مقارنة بمنتصف العام الماضي ، والتي شملت منشآت الأغذية والأدوية والأجهزة ، والمنتجات الطبية بمنطقة مكة المكرمة .

من جانبه قدّم الدكتور الجضعي شرحاً عن خطة الهيئة لموسم حج هذا العام .

// انتهى //

15:28ت م

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