السعودية اليوم / أمانة نجران تطلق خدمة الواي فاي المجاني في المبنى الرئيسي بحي الفهد



نجران 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واس

أطلقت أمانة منطقة نجران اليوم ،خدمة شبكة الواي فاي المجاني في مبناها الرئيس بحي الفهد لعموم المراجعين والزوار.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات فواز الطليلي ان هذه الخطوة تأتي استشعاراً من الأمانة لمسئوليتها المجتمعية تجاه الفرد والمجتمع ورغبةً منها في التيسير على المراجعين من المواطنين والمقيمين ، وذلك بتسهيل دخولهم على خدماتهم الإلكترونية في نظام"بلدي" و"أبشر" وإنجاز تعاملاتهم وتسديد فواتيرهم والاستعلام عن السداد ، من خلال أجهزتهم المحمولة باستخدام شبكة الواي فاي المفتوح الذي تقدمه لهم الأمانة بالمجان.

وأشار الطليلي إلى أن أغلب الخدمات تقدم بشكل الكتروني وتمكن الزوار والموظفين من الدخول بأجهزتهم الذكية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة على انترنت لاسلكي سريع وآمن ، أصبح ضرورة لاختصار الوقت مع تطبيق أعلى معايير الجودة التي تضمن سرعة ودقة الأداء اللازمين في هذا الشأن .

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15:28ت م

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