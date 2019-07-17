السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة بقصر الحكم اليوم, رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض يتقدمهم رئيس المجلس البلدي خالد بن عبدالرحمن العريدي الذين قدموا لسموه تقرير عن الجولات الميدانية للمجلس.

واطلع سموه على التقرير وما يتضمنه من محتوى .

كما دشن الأمير محمد بن عبدالرحمن منصات المجلس في مواقع التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

15:10ت م

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