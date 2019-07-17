حج / جمعية إيثار تنظم حملة " دمي لضيوف الرحمن لعام ١٤٤٠ "



الدمام 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

تنظم جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية " إيثار" غداً ، حملة التبرع بالدم بعنوان " دمي لضيوف الرحمن لعام ١٤٤٠ " ، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة ممثلة بالمختبر الإقليمي وبنك الدم ومستشفى الملك فهد التخصصي والمركز السعودي لزراعة الأعضاء والأحوال المدنية ونادي الاتفاق ، وذلك بمجمع الراشد بالخبر.

وتعد الحملة كأكبر حملة رجالية و نسائية على مستوى المملكة ، حيث سيتم على ضوئها إقامة المعرض التثقيفي عن ثقافة التبرع بالأعضاء وأركان توعوية وثقافية وترفيهية لجميع شرائح المجتمع.

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14:56ت م

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