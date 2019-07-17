السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يقلد العقيد الحازمي رتبته الجديدة



عرعر 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، العقيد ضاحي بن الحميدي الحازمي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عقيد في المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة .

‏‎وهنأ سموه العقيد الحازمي على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح والعون لخدمة الدين ثم الملك والوطن. ‎

// انتهى //

14:54ت م

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