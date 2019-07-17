السعودية اليوم / كشافة المملكة تشارك بالجامبوري العالمي في أمريكا



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

تشارك جمعية الكشافة العربية

وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، أن الجمعية أنهت استعداداتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم الذي سيُشارك فيه أكثر من 45000 شاب من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 150 دولة، في حدث يتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي منذ أن بدأ مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن أول حدث عام 1920م بالمملكة المتحدة.

وأفاد الفهد أن الجامبوري يُشارك فيه العديد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 – 17 عاماً, وسيشتمل على أنشطة تعليمية تُعزز السلام والتفاهم بين الثقافات والمهارات القيادية للحياة، وسيكون شعار الجامبوري مصدر إلهام للكشافة ليصبحوا مواطنين فاعلين، قادرين على إيجاد عالم أكثر استدامة من خلال التعرف على القضايا العالمية كتغير المناخ من خلال أنشطة تتضمن المشي لمسافات طويلة، وورش عمل حتى يمكنهم من مساعدة أنفسهم في عالم سريع التغير.

من جهته أشار الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، إلى أن مشاركة الوفد السعودي إلى جانب أنشطة المغامرة سيشارك في قرية التنمية العالمية لتعزيز الفهم تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مبيناً أن الجمعية ستقيم معرضاً يحكي تاريخ الحركة الكشفية بالمملكة ومشاركتها في الجامبوريات العالمية، ومشروع رسل السلام، وبرامج الخدمة العامة في الحج والعمرة وما يخص الاهتمام بالشأن البيئي، بالإضافة إلى الدعم الذي تجده الكشافة من ولاة الأمر منذ التأسيس.

// انتهى //

14:53ت م

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الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واستشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في الجامبوري الكشفي العالمي الـ 24 الذي تبدأ فعالياته الاثنين المقبل في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "فتح عالم جديد".وأوضح نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبد الله بن سليمان الفهد، أن الجمعية أنهت استعداداتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم الذي سيُشارك فيه أكثر من 45000 شاب من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 150 دولة، في حدث يتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي منذ أن بدأ مؤسس الحركة الكشفية اللورد بادن أول حدث عام 1920م بالمملكة المتحدة.وأفاد الفهد أن الجامبوري يُشارك فيه العديد من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 – 17 عاماً, وسيشتمل على أنشطة تعليمية تُعزز السلام والتفاهم بين الثقافات والمهارات القيادية للحياة، وسيكون شعار الجامبوري مصدر إلهام للكشافة ليصبحوا مواطنين فاعلين، قادرين على إيجاد عالم أكثر استدامة من خلال التعرف على القضايا العالمية كتغير المناخ من خلال أنشطة تتضمن المشي لمسافات طويلة، وورش عمل حتى يمكنهم من مساعدة أنفسهم في عالم سريع التغير.من جهته أشار الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، إلى أن مشاركة الوفد السعودي إلى جانب أنشطة المغامرة سيشارك في قرية التنمية العالمية لتعزيز الفهم تجاه أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، مبيناً أن الجمعية ستقيم معرضاً يحكي تاريخ الحركة الكشفية بالمملكة ومشاركتها في الجامبوريات العالمية، ومشروع رسل السلام، وبرامج الخدمة العامة في الحج والعمرة وما يخص الاهتمام بالشأن البيئي، بالإضافة إلى الدعم الذي تجده الكشافة من ولاة الأمر منذ التأسيس.// انتهى //14:53ت م0109

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