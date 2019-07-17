السعودية اليوم / وزراء الإعلام يعقدون جلسة عمل مغلقة



القاهرة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

عقد مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحالية الـ (50) جلسة عمل مغلقة برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئيس الدورة الحالية.

وسيتم خلال الجلسة اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الذي يتضمن عددا من البنود التي تتناول مختلف جوانب العمل الإعلامي العربي المشترك.

ويناقش المجلس عددًا من الموضوعات في مقدمتها المحور الفكري للدورة وهو دور الإعلام العربي في نشر قيم التسامح.

ومن المقرر أن يقر المجلس في ختام أعماله مشاريع القرارات التي رفعها مكتبه التنفيذي في دورته الحادية عشر التي عقدت يوم أمس.

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14:36ت م

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