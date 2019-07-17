السعودية اليوم / مشروع تقاطع "الدائري الداخلي" بالأحساء يدخل حيز الخدمة مطلع 2020



الأحساء 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

كشف أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن أن مشروع استكمال إنشاء تقاطع طريق الملك عبدالله "الدائري الداخلي" مع طريق الملك فهد "طريق الظهران" بمحاذاة المؤسسة العامة للري ، سيكون في حيز الخدمة مطلع العام القادم 2020م ، وسيتم في هذه الفترة صب الخرسانة لسقف النفق التي تتزامن مع أعمال تصريف السيول والأمطار للمشروع ، مشيرا إلى أن خطوات الإنجاز تسير بما يتوافق مع المواصفات والجودة الإنشائية لتنفيذ المشروع خلال المدة المحددة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للمشروع اليوم ، معربا عن شكره وتقدير لوزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لدعمه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه تطوير وخدمة مشاريع القطاع البلدي، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – أيدها الله– وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

ويتمثل المشروع في إنشاء نفق بطول 800 متر سيُسهم في ربط شمال الأحساء بجنوبها، كما أنه مرتبط بالطريق الدائري (دائري الهفوف والمبرز) ، ويمثل تقاطعاً حيوياً بوصفه المدخل الشمالي للحاضرة باتجاه مدينة الدمام ومدن المنطقة الشرقية الأخرى ، وسيُسهم المشروع في إيجاد انسيابية مرورية للمركبات على امتداد الطريق وكذلك للقادمين من خارج الاحساء بدون توقف حيث يرتبط بتنفيذه استكمال المرحلة الاولى من الدائري الشمالي والذي سيربط بعد الانتهاء من تنفيذه بالتزامن مع تنفيذ المشروع الجزء الشرقي منه بالجزء الغربي ويمثل ذلك العنصر الأخير المتبقي من الدائري الداخلي الامر الذي سيعمل على الحد من الاختناقات المرورية على مدن وبلدات الحاضرة .

// انتهى //

14:31ت م

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