السعودية اليوم / سمو الأمير فهد بن سلطان يستقبل مدير جامعة تبوك



تبوك 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي.

ورحب سموه بمعالي مدير الجامعة ،الذي أطلع سموه على تقرير القبول بجامعة تبوك للعام الجامعي القادم وكذلك التخصصات الجديدة التي بدء القبول فيها في هذا العام في المركز الرئيسي وفروع الجامعة في محافظات المنطقة ،وشملت العلاج الطبيعي وتقنية المعلومات والتصاميم للطالبات ،إضافة إلى برامج الدبلوم الخاصة بالرسم بالحاسب وتصميم صفحات الويب ونظم المعلومات الإدارية للطلاب والطالبات .

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة؛ مؤكداً سموه على الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

من جهته عبر مدير جامعة تبوك عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة لدعمه ومتابعة سموه المستمرة لمسيرة الجامعة.

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14:26ت م

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