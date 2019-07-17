السعودية اليوم / مدير تعليم الطائف يقف على سير عمل برامج التدريب الصيفي



الطائف 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على سير برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية التي تنفذها الإدارة خلال صيف هذا العام والتقى بالمتدربين والمدربين بحضور المساعد للشؤون التعليمية للبنين فهاد الذويبي ومدير إدارة التدريب والابتعاث جميل السواط.

وزار اللهيبي قاعات التدريب بمركز التدريب التربوي وكذلك بمركز الموهوبين وشاهد العديد من الحقائب التدريبية التي يقدمها نخبة من المدربين البارعين.

وأكد مدير تعليم الطائف أن البرامج التدريبية جميعها تسير وفق ما خطط له وتشهد حضوراً وتفاعلاً متميزاً من المتدربين والمتدربات الذين حرصوا على الاستفادة من هذه البرامج لتنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم واستثمار أوقات الصيف في الارتقاء بأدائهم التعليمي.

وثمن اللهيبي جهود القائمين على البرامج وفريق العمل بإدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات على حسن الإعداد والتنظيم لتنفيذ هذه البرامج وبما يحقق أهدافها.

يذكر أن البرامج التدريبية الصيفية التي تنفذها إدارة تعليم الطائف 238 برنامجاً تدريبياً للبنين والبنات يقدمها 115 مدرباً ومدربة.

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14:11ت م

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