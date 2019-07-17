السعودية اليوم / اعتماد مستشفى الولادة والأطفال بتبوك كمركز تدريبي لدبلوم طب الأطفال



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

اعتمدت الهيئة

ويأتي هذا الاعتماد انعكاساً لجهود المستشفى في تعزيز برامج طب الأطفال ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.

الجدير بالذكر أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 100 سرير ويوجد به عدد من التخصصات التي تشتمل على (قسم الأطفال، وقسم العناية المركزة بالأطفال، وطوارئ أطفال، ومختبر، وأشعة، وصيدلية، وبنك دم، وعيادات خارجية، وعلاج طبيعي، وطب منزلي، والخدمة الاجتماعية، والتثقيف الصحي، ويبلغ عدد المراجعين السنوي تقريباً 40 ألف مراجع.

// انتهى //

14:04ت م

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الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الولادة والأطفال بتبوك مركزاً تدريبياً لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال وذلك لمدة عامين.ويأتي هذا الاعتماد انعكاساً لجهود المستشفى في تعزيز برامج طب الأطفال ودعم البرامج العلمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية.الجدير بالذكر أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 100 سرير ويوجد به عدد من التخصصات التي تشتمل على (قسم الأطفال، وقسم العناية المركزة بالأطفال، وطوارئ أطفال، ومختبر، وأشعة، وصيدلية، وبنك دم، وعيادات خارجية، وعلاج طبيعي، وطب منزلي، والخدمة الاجتماعية، والتثقيف الصحي، ويبلغ عدد المراجعين السنوي تقريباً 40 ألف مراجع.// انتهى //14:04ت م0087

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