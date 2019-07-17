السعودية اليوم / رفع مخلفات البناء بشارع إبراهيم الخليل وإزالة حواجز خرسانية بحي المعابدة بمكة



مكة المكرمة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

رفعت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مخلفات البناء على جانبي طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (شارع ابراهيم الخليل)، والتي تشوه المنظر العام، وذلك ضمن مبادرة معالي أمين العاصمة المقدسة "مكة بلا مخلفات بناء".

وأوضح مدير الإدارة الفنية ببلدية الشوقية الفرعية المهندس نصير الشريف، وقال بأنه تم رفع مخلفات البناء الموجودة على الطريق بمساحة 10.000 متر مربع، مبيناً بأن البلدية تقوم بالعديد من الجولات الميدانية لرفع مخلفات البناء والهدم والأنقاض مجهولة المصدر، مفيداً بأن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على المظهر الحضري والاهتمام بالأحياء والشوارع والطرقات في كافة أنحاء مكة المكرمة، مشيراً بأنه يتم إنذار ملاك المباني قيد الإنشاء والترميم بضرورة رفع مخلفات البناء والتعاقد مع أحد الناقلين المؤهلين من الأمانة لتوفير حاويات خاصة بتجميع المخلفات، مع الزامهم بنظافة المنطقة المحيطة بالمبنى كاملةً.

كما رفعت بلدية العمرة الفرعية 280 طناً من مخلفات البناء، ونواتج الحفر ضمن نطاق البلدية حيث تم رفع بقايا المشاريع التنموية ومخلفات البناء لبعض مساكن المواطنين لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وضمن جهود الأمانة لمكافحة ظاهرة إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية، أزالت بلدية المعابدة الفرعية 34 حاجزاً خرسانياً عشوائياً أمام بعض المنازل والفنادق والمباني السكنية داخل الأحياء والتي تم وضعها لحجز مواقف للسيارات بطرق عشوائية فضلاً عن تأثيرها في تعطيل الحركة المرورية.

// انتهى //

14:03ت م

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