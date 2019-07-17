السعودية | اللواء ركن نايف بن ماجد رئيسا لهيئة التعليم والتدريب بالحرس الوطني

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، قرارا بتعيين صاحب السمو اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود رئيسا لهيئة التعليم والتدريب بوزارة الحرس الوطن اعتبارا من تاريخ 11/15/ 1440هـ.
صاحب السمو اللواء الركن نايف بن ماجد كان يشغل منصب قائد قوات 50 * 50 بالحد الجنوبي ولواء الإمام محمد بن سعود الآلي الاول بالحرس الوطني.
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