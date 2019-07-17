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مُصلَى متنقل بمتنزه حبلة عسير

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2019-07-17

مُصلَى متنقل بمتنزه حبلة عسير

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

ضمن الخطط التوعوية التي يُنفذها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير خلال صيف هذا العام 1440، اُقيم المصلى المتنقل التابع للفرع في متنزه الحبلة الصيفي بإشراف إدارة التوعية والتوجيه بالفرع.

والمُصلّى مُجهّز بالفرش وصنابير الوضوء ومكبرات الصوت، حيث يقدم خدماته للزوار والمصطافين.

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يُذكر أنه تم إقامة مُصلًى متنقل آخر في حديقة المحالة حيث يكثر المتنزهون والسياح ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بتوفير كافة السبل والخدمات لقاصدي مصايف المنطقة.

وتحظى هذه المصليات بمتابعة ميدانية من فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، وبدعم من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.





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