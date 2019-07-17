شروط إضافة الأم بـ حساب المواطن

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدّد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة وجود صك إعالة أو صك ولاية لإضافة الأم كتابع لأحد أبنائها في حساب متابعات الخليج 365.

وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار من شخص يريد إضافة أمه إلى التابعين بالقول: في حال رغبتك بإضافتها كتابع يلزمك إرفاق أحد المستندات المطلوبة (صك إعالة أو صك ولاية) وفي حال تمّت الموافقة على المستند سيتم احتسابها ضمن مبلغ الدعم لديك ولا يلزمك إرفاق الهوية الوطنية.

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 القول: إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.