أسعار عقارات لندن عند أدنى مستوى

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

انخفضت أسعار المنازل في لندن بأسرع وتيرة في عشر سنوات تقريباً في مايو الماضي.

وأظهرت البيانات أيضاً أن تضخم أسعار المستهلكين استقرّ عند المستوى المُستهدف من قبل بنك إنجلترا المركزي البالغ اثنين بالمئة للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن أسعار المنازل في العاصمة البريطانية انخفضت 4.4 بالمئة على أساس سنوي بما يمثل أكبر انخفاض منذ أغسطس 2009.

وفي استمرار لفترة ضعف في العقارات منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ما يزيد عن ثلاث سنوات، تباطأ نمو أسعار المساكن في المملكة المتحدة إلى 1.2 بالمئة ليماثل أدنى مستوى في ست سنوات المسجل في فبراير شباط.

وأسعار المنازل في لندن حالياً منخفضة 6.4 بالمئة عن ذروتها المسجلة في يوليو 2017.

كما أظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الوطني استقرار تضخم أسعار المستهلكين مثلما كان متوقعاً في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.