أمانة عسير تعرف بإجراءات تراخيص البناء

2019-07-17

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

عقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة عسير صباح اليوم ورشة عمل بعنوان الربط الإلكتروني بين شركة الكهرباء ونظام بلدي وذلك لتطوير استراتيجية استخراج رخص البناء بأمانة عسير وذلك بمسرح الأمانة.

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جاء ذلك بحضور مساعد أمين منطقة عسير للتخطيط وخدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقة وعدد من ممثلي المكاتب الهندسية وممثلي شركة كهرباء السعودية ورؤساء البلديات ورحب أبو شايقة بالحضور مؤكداً بأهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق الخطط التنموية والتوجهات الاستراتيجية ومعالجة التحديات المستقبلية مما سينعكس على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة والتي تعد أحد برامج التحول الوطني 2020.

وأشار إلى أن مثل هذه الورش من شأنها أن ترفع من مستوى العمل البلدي في التفاعل والتفعيل لمخرجاتها في ضوء التطور المواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وأشار إلى أن إجراءات إصدار رخص البناء الجديدة جاءت بهدف تسهيل وتيسير الحصول عليها من قبل المستفيد وفي فترة وجيزة دون الحاجة إلى المراجعات اليدوية ما بين أمانة المنطقة وشركة كهرباء السعودية وجاءت هذه الخطوة انطلاقاً لتوجهات التحول الإلكتروني في جميع المعاملات البلدية لرفع مستوى سرعة الإنجاز ومؤشر الأداء ومواكبة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة العمل.

يُذكر أن هذه الورشة تعد امتدادًا لجهود الوزارة في سبيل تطوير مخرجات العمل البلدي لرفع كفاءة الأعمال من خلال التحول الإلكتروني بما يحقق التوافق وتقليص الفترة الزمنية والجهد على الراغبين في استخراج تراخيص البناء.

