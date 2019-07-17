2019-07-17

فيديو.. 70 عامًا على إنشاء خط التابلاين الأكبر

متابعات الخليج 365 - الرياض

مر أمس 70 عامًا على إنشاء خط “التابلاين” الذي يعتبر أكبر خط نقل بترول في العالم وكان سببًا في نهضة 3 مدن تقع على الخط هي طريف وعرعر ورفحاء.

واحتفت دارة الملك عبدالعزيز بالحدث عبر نشر مقطع فيديو احتوى على معلومات وأرقام تناولت التأسيس والإنشاء والموارد المادية والبشرية والفنية للمشروع.

وقالت: “لم ينقل النفط فقط بل نبتت على امتداده مدن ومجتمعات فوطّن كثيراً من البادية”.

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وأضافت: “التابلاين منجز حضاري للدولة في بداية تأسيسها، فهو أكبر خط نقل بترول في العالم في حينه”.

ويمتد خط التابلاين من ساحل الخليج العربي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويبلغ طوله 1664 كيلو مترًا، بدأ إنشاؤه عام 1947 وأكمل جاهزيته عام 1950، كما تم استخدام 35 ألف طن من الأنابيب في إنشائه، بوجود 16 ألف عامل بتكلفة 230 مليون دولار أميركي. وتوقف خط التابلاين عن العمل نهائياً عام 1990.