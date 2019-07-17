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استكمال مشاريع سفلتة قيمتها 15 مليونًا بأبها
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
بدأت أمانة منطقة عسير في استكمال مشروع سفلتة وإنارة طريق الثلاثين الرابط بين أحياء المنسك والنميص بطريق الملك عبدالله بشرق مدينة أبها.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تكلفة المشروع قدرت بـ15 مليونًا و960 ألف ريال، لافتًا إلى أن أعمال السفلتة تأتي امتدادًا لمشاريع الأمانة التي تم إنجازها بعدد من الأحياء والمخططات بأبها.
وأشار إلى أن جميع المخططات والأحياء لها أهمية استراتيجية، وأن ما يتم من أعمال سفلتة يأتي اهتمامات الأمانة التي تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة.
الجدير بالذكر أن أمانة منطقة عسير أنهت مؤخرًا مشاريع إعادة تأهيل وصيانة وسفلته لعدد من مخططات وأحياء مدينة أبها وضواحيها.
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