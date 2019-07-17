شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الجوف» يودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 1.8 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 4653 طالباً وطالبة، من مستفيدي برنامج الإعانات والمكافآت.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، لشهر شوال لعام 1440هـ.