شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الجوف» يودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف أكثر من 1.8 مليون ريال في الحسابات البنكية عبر نظام التحويل السريع لنحو 4653 طالباً وطالبة، من مستفيدي برنامج الإعانات والمكافآت.
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب صقر الصقر، أن المبلغ يمثل مكافآت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة وأبناء المعلمين والمعلمات المتوفيين، لشهر شوال لعام 1440هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم الجوف» يودع 1.8 مليون ريال في حسابات الطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.