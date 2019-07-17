السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة تبوك
استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي.
ورحب بمدير الجامعة ،الذي اطلع على تقرير القبول بجامعة تبوك للعام الجامعي القادم وكذلك التخصصات الجديدة التي تم بدء القبول فيها في هذا العام في المركز الرئيسي وفروع الجامعة في محافظات المنطقة ،وشملت العلاج الطبيعي وتقنية المعلومات والتصاميم للطالبات ،اضافة إلى برامج الدبلوم الخاصة بالرسم بالحاسب وتصميم صفحات الويب ونظم المعلومات الإدارية للطلاب والطالبات .
واثنى على الجهود المبذولة من قبل ادارة الجامعة مؤكداً على الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين.
ومن جهته عبر مدير جامعة تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة لدعمه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تخصصات جديدة بجامعة تبوك هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.