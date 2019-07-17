تخصصات جديدة بجامعة تبوك هذا العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة تبوك

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله مفرح الذيابي.

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ورحب بمدير الجامعة ،الذي اطلع على تقرير القبول بجامعة تبوك للعام الجامعي القادم وكذلك التخصصات الجديدة التي تم بدء القبول فيها في هذا العام في المركز الرئيسي وفروع الجامعة في محافظات المنطقة ،وشملت العلاج الطبيعي وتقنية المعلومات والتصاميم للطالبات ،اضافة إلى برامج الدبلوم الخاصة بالرسم بالحاسب وتصميم صفحات الويب ونظم المعلومات الإدارية للطلاب والطالبات .

واثنى على الجهود المبذولة من قبل ادارة الجامعة مؤكداً على الدعم الكبير والاهتمام والمتابعة الذي يلقاه قطاع التعليم بالمملكة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين.

ومن جهته عبر مدير جامعة تبوك عن شكره وتقديره لأمير المنطقة لدعمه ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة.