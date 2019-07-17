“Qiyas ” قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440 الفترة الأولى عبر رابط المركز الوطني...

نتابع من جديد أخبار المملكة السعودية والأخبار الهامة العاجلة التي تتناول في مضمونها الشأن التربوي، حيث نتابع اعلان المركز الوطني للقياس والتقويم عن نتائج اختبار القدرة المعرفية للطلاب، وننقل لكم رابط الاستعلام المباشر عن النتيجة، كما نتابع معكم موعد الإعلان عن نتائج اختبار القدرة المعرفية عبر تلك السطور، نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440.

تابعونا من خلال المقال التالي، من أجل التعرف على كل ما يهم الطالب من اختبارات يتم الإعلان عنها عبر رابط المركز الوطني للقياس والتقويم.

اختبار القدرة المعرفية 1440

اختبار القدرة المعرفة واحد من أهم الإختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم، والذي يهتم بتحديد مدى الامكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها المتقدم، من أجل ادراك العلاقات بين الأحداث والأشياء، من أجل تقييم المواقف التي تواجهه في حياته، لاصدار الحكم الصحيح عليها.

هذا وقد بدأت المؤسسات العامة في المملكة السعودية، باعتبار اختبار القدرة المعرفية، شرطا أساسيا للمفاضلة والقبول بيتن المتقدمين للوظائف المختلفة للجنسين، على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، حيث يتم التطبيق الفعلي بداية من الثاني من أكتوبر 2019، على وظائف السلم العام وستقوم وزارة الخدمة المدنية بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها عبر رابط الوزارة، وذلك من الحاصلين على المؤهلات الجامعية من المؤسسات الحكومية والأهلية.

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قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، عبر الحساب الخاص بالمركز الوطني قياس على موقع التواصل تويتر عن اعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى، غد الخميس 18 يوليو 2019 الموافق 18 من ذو القعدة 1440، على أن يتم الإستعلام عن قياس نتائج اختبار القدرة المعرفية من خلال رابط المركز الوطني للقياس والتقويم.

رابط قياس للاستعلام عن نتائج اختبار القدرة المعرفية

يمكن لجميع المتقدمين لاختبار القدرة المعرفية 1440، الإستعلام عن نتائج الإمتحان الخاصة بهم من خلال الدخول على رابط المركز الوطني للقياس والتقويم عبر هذا الرابط من هنا.

أهمية اختبار القدرة المعرفية