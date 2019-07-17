- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استجابة لشفاعة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وخلال زيارة أمير المنطقة لذوي الدم بمنازلهم في مركز تمنية، تنازل المواطن سعيد بن محمد بن مرعي القحطاني عن قاتل ابنه، كما تنازل أبناء المقتول جابر بن موسى بن جابر القحطاني عن قاتل أبيهم.
وأكد الأمير تركي بن طلال أن نهج قيادة الوطن الحكيمة منذ عهد الملك المؤسس رحمه الله، تقوم على قطعية وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، والانتصار للمظلوم مهما بلغ ضعفه من الظالم مهما بلغت قوته؛ ولكنها من جهة أخرى تسعى بعد حفظ الحقوق وبيانها وضمانها، إلى رعاية ما يتجاوز عدالة الاقتصاص وأخذ الحق، إلى فضل العفو والتسامح والارتقاء فوق المألوف والنمطي؛ من خلال الدعوة إلى (العفو) الذي ندب الله تعالى إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ومعه كل سائر على طريق العظماء الأقوياء في قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)؛ لأن العفو والتسامح والتصافي والألفة هي أقوى ضمانات العيش السامي والحياة الكريمة والمواطنة الفاضلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: شفاعة لأمير عسير.. تنازُل ذوي الدم يُنقذ رقبتين من القصاص بتمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.