“المالية” تنشر تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

نشرت وزارة المالية، تفاصيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء أمس. bit.ly/2xPK0bq يشار إلى أن النظام الجديد يُسهم في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وتحقيق التوازن المالي، ومنع تأثير المصالح الشخصية، وتعزيز النزاعة والمنافسة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

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