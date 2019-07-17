أول مسح ثقافي سعودي: 46% من السكان لا يقرؤون الصحف

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء، نتائج «مسح الثقافة والترفيه الأسري لعام 2018»، وهو الأول من نوعه في مجال الثقافة والترفيه الأسري.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنّها تعتزم تنفيذ هذا المسح بشكل دوري كل ثلاث سنوات وفق المنهجية الدولية للإحصاءات الثقافية؛ بهدف دعم متخذي القرار وراسمي السياسات والباحثين والمهتمين ببيانات مُحَدَّثة تتعلق بإحصاءات الثقافة والترفيه الأسري في المملكة العربية السعودية بحسب (الجنس، والجنسية، والحالة التعليمية، والعمر، والحالة الاجتماعية).

وأوضحت نتائج المسح أنَّ 35.36% من سكان المملكة (سعوديين وغير سعوديين) تتوافر لديهم مكتبة منزلية خلال الـ 12 شهرًا، وبلغت نسبة قراءة الكتب لدى الأفراد السعوديين (15 سنة فأكثر) 58.18% خلال الـ12 شهرًا، في حين بلغت نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين يقرؤون الصحف أو المجلات 53.96% من إجمالي سكان المملكة (سعوديين وغير سعوديين).

وبلغت نسبة الأفراد السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين يقرؤون الصحف أو المجلات 59,46% خلال الـ12 شهرًا، منهم 67,14% من الذكور سعوديين، بينما كانت نسبة الإناث السعوديات اللاتي قرأن الصحف أو المجلات 51,48%، وبلغت نسبة قراءة الصحف أو المجلات الإلكترونية 66.58% من إجمالي قرَّاء الصحف أو المجلات، فيما بلغت نسبة قرَّاء الصحف أو المجلات الورقيَّة 5.77%، أما نسبة قرَّاء الصحف أو المجلات الإلكترونيَّة والورقية معًا فقد بلغت 27.65% وذلك خلال الـ12 شهرًا.

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وكشفت نتائج المسح أنّ 42.40% من الأفراد السعوديين (15 سنة فأكثر) الذين زاروا أماكن ثقافية أو ترفيهية في مقر الإقامة قاموا بزيارة مدن الملاهي والتسلية، وذلك كأكثر الأماكن زيارةً في مقرِّ الإقامة خلال 12 شهرًا، وبالنسبة للسفر داخل المملكة بغرض زيارة الأماكن الثقافية والترفيهية فقد تَصدَّرت المناظر الطبيعية الثقافية أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون (15 سنة فأكثر) بالسفر لزيارتها؛ حيث بلغت 57.21% من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية داخل المملكة خلال الـ12 شهرًا.

كما كانت المناظر الطبيعة الثقافية من أكثر الأماكن التي قام الأفراد السعوديون (15 سنة فأكثر) بالسفر لزيارتها خارج المملكة إذ بلغت نسبة 70,03%، وذلك من إجمالي السعوديين الذين سافروا لزيارة أماكن ثقافية أو ترفيهية خارج المملكة خلال الـ 12 شهرًا.

وفيما يتعلق بممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية خلال وقت الفراغ للأفراد السعوديين على مستوى المملكة، كان نشاط مشاهدة التلفاز أو الاستماع إلى المحطات الإذاعية هو النشاط الأكثر ممارسة خلال وقت الفراغ بنسبة بلغت 67.02% وذلك من إجمالي السعوديين الذين قاموا بممارسة أنشطة ثقافية أو ترفيهية خلال الـ12 شهرًا.

ودعت الهيئة، عملاءها كافة إلى زيارة البوابة الإلكترونية للهيئة للاطلاع على نتائج المسح التفصيلية والتي تحتوي على ما يقارب الـ40 مؤشرًا إحصائيًّا.