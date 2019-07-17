أمير مكة يُدشِّن مشروعًا مائيًّا في الشعيبة بـ1.1 مليار ريال

دشّن أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، مشروع محطة تحلية الشعيبة (المرحلة الثانية)، بسعة تصميمية تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًّا؛ وذلك بهدف زيادة مصادر المياه للمنطقة.
وأفاد بيانٌ مقتضب صادرٌ عن الإمارة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ هذا المشروع ويقوم بشراكة مع القطاع الخاص، وتصل تكلفته إلى 1.1 مليار ريال.
في سياق متصل، أكّد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اليوم الأربعاء، أنَّ الوزارة تسعى لتوفير إمداد آمن للمياه في الحالات العادية والطارئة وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة تسهم في تنمية اقتصاد المملكة.
وقال الفضلي خلال حفل تدشين مشروعات مائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة: إنّ الوزارة حرصت على أن ترتكز مشروعاتها كافة وخططها المائية على الاستراتيجية الوطنية للمياه والخطة الشاملة للمياه في المملكة.
وأضاف أنّ هذه الاستراتيجية تسعى للوصول إلى قطاع مستدام، ينمّي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويُوفِّر إمدادًا آمنًا في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ، ويقدِّم خدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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