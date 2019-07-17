«الحرس الوطني» يحتفي بـ«نضج البنية التحتية» في أمن المعلومات

احتفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بحصولها على شهادة اعتماد نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات (INFRAM) المستوى السادس، مقدمة من جمعية نظم إدارة المعلومات الصحية الأمريكية، في إنجاز غير مسبوق والأول من نوعه على مستوى العالم.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن «الشؤون الصحية»، اليوم الأربعاء، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات يعدّ نموذجًا دوليًّا يساعد منشآت الرعاية الصحية في تقييم وتطوير الحلول والتطبيقات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية للمنظمة ومدى نضجها، ومن ثم اعتمادها.

وتسعى الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني من خلال هذا الاعتماد، بحسب البيان، إلى تحسين تقديم الرعاية الصحية، وتقليل مخاطر أمن المعلومات والبنية التحتية، والعمل على التطوير المستمر لبنية تقنية المعلومات التحتية من أجل تحقيق الأهداف التشغيلية والإكلينيكية للمنشأة على حد سواء.