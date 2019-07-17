«قيادة التحالف»: اعترضنا وأسقطنا طائرة حوثية «مسيّرة» في جازان

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأربعاء، عن نجاح قوات التحالف في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا من محافظة صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أنه في الوقت الذي يوجد فيه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في صنعاء، تستمر محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف البنى التحتية المدنية والمدنيين، ما يكشف بجلاء النزعة الإجرامية لهذه الميليشيا وتماديها باستخدام الأساليب الإرهابية، وكذلك استمرار تهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وكان المالكي قد أعلن - مساء الثلاثاء - أنَّ قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان وأبها.