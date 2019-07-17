بتوجيه من وزير الداخلية.. «العليا للأمن الصناعي» تنفذ فرضية بمسار قطار الحرمين

بتوجيهات من وزير الداخلية، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، نفذت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، اليوم الأربعاء، تجربة أمنية افتراضية بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بمسار قطار الحرمين السريع، بين رابغ وجدة.

شارك في الفرضية عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف الوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام (1440هـ).

وقد تمَّ تنفيذ التجربة بنجاح تام، وأظهرت مدى ما تتمتع به العناصر البشرية المشاركة من القوات الأمنية المختصة من كفاءة وقدرة على التعامل مع الأحداث الأمنية، وما وصلت إليه من مستوى عالٍ من التكامل في أداء المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.