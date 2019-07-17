بالصور.. «بلعوص» و«الشمري» يتفقدان مدينة الحجاج بالقصيم

قام أمين عام وحدة الحج في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ أحمد بن محمد بلعوص، يرافقه رئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية الشيخ خلف الشمري، بزيارة المركز التوجيهي بمدينة الحجاج بمنطقة القصيم لمتابعة عمل المركز والاطلاع على جاهزيته لاستقبال ضيوف الرحمن والوقوف على المقر الخاص بمدينة الحجاج والاطلاع على خطة العمل والالتقاء بالفريق المكلف بالعمل في الموقع.

كما اطَّلعا على البرامج الإضافية التي سيتم تنفيذها في موسم الحج لهذا العام والتي تشمل مدينة الحجاج ومطار الأمير نايف ومحطة سار، واستمعا لشرحٍ عن آلية توظيف واستثمار التوعية الرقمية عبر التطبيقات الذكية وأجهزة التواصل الإلكتروني، التي تحتوي على العديد من البرامج التوعوية لخدمة ضيوف الرحمن المرتادين لمقر فرع الرئاسة التوجيهي.

وأوضح الشيخ بلعوص أنَّ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رئيس اللجنة العليا للحج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وجَّه بدعم المقر التوجيهي بمدينة الحجاج بالقصيم بـ6 منصات تواصل إلكترونية تحتوي على موسوعة علمية من المواد التوعوية المطبوعة والمقروءة والمسموعة بـ15 لغة عالمية، كما وجَّه بتوفير عربة كهربائية لنقل الحجاج من الباصات إلى المقر التوجيهي وتزويدهم بالمطبوعات واستضافتهم بالمقر.

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وأكَّد الشيخ بلعوص متابعته ودعمه للمقر التوجيهي بالقصيم باحتياجاته كافة وتهيئته لاستقبال ضيوف الرحمن، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر والعمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم ونائبه.

واجتمع الشيخ بلعوص خلال زيارته للمنطقة مع فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة، لمناقشة سير العمل عبر الخطط المعتمدة لمشاركة فرع الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1440هـ بمدينة الحجاج بالقصيم.

الجدير بالذكر أنَّ مقر الهيئة التوجيهي بمدينة الحجاج بالقصيم شهد خلال السنوات الماضية إقبالًا كبيرًا من الحجاج القادمين من دول الخليج.