السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض بالنيابة يستقبل عضو مجلس الشورى الدكتور وائل الإدريسي



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم, عضو مجلس الشورى الدكتور وائل بن محمد الإدريسي الذي قدم للسلام على سموه .

// انتهى //

13:54ت م

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