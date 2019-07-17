حج / انطلاق أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1440هـ الموافق 17 يوليو2019م واس

انطلقت أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام 1440هـ ,الذي تشرف على تنفيذه جمعية الكشافة العربية

وحث مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم, جميع المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة من قادة وجوالة وكشافة على أهمية تقديم أفضل الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن ، موضحا أن المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي يستمر حتى 1440/12/30 جهة مساندة تعمل تحت مظلة لجنة الحج بالمنطقة التي يرأسها سمو أمير المنطقة .

وأفاد أن الكشافة تشارك في تقديم خدماتها التطوعية في مواقع الخدمة مع عدد من الجهات المعنية بخدمة الحجاج بمنطقة المدينة المنورة ، حيث تهدف الجمعية من خلالها إلى خدمة ضيوف الرحمن وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في المعسكر الكشفي وفق رؤية أساسها الإخلاص وسمتها الإتقان وكذلك تقديم الصورة المثلى لشباب هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام .

من جهته أوضح قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني, أن المعسكر الكشفي تم تجهيزه من وقت مبكر جدا من خلال الاستعدادات وتأهيله ليكون منطلقا للخدمات الجليلة التي يقدمها الجوالة والكشافة, لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ، مبينا أن مجالات الخدمة المقدمة من الكشافة والجوالة لضيوف الرحمن تتم من خلال المساندة مع فرع وزارة الحج والعمرة وفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة والمؤسسة الأهلية للأدلاء وزارة التجارة والاستثمار ، كما يقوم أفراد الجوالة والكشافة في بداية معسكر الخدمة العامة بمهام المسح وجمع المعلومات وتحديثها للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي .

وأكد أن الكشافة تأخذ على عاتقها مسئولية إرشاد الحجاج التائهين ضمن مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج, إضافة إلى العديد من الخدمات التطوعية مع فرع الشئون الإسلامية في كل من مسجد قباء والقبلتين والميقات وغيرها ، فيما ينتشر عدد من الجوالة والكشافة لتقديم العون والمساعدة للحجاج المسنين وإيصالهم ونقلهم بعربات القولف واليدوية وأيضا مشاركتهم مع فرع وزارة الصحة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية, المحيطة بالمسجد النبوي فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية الجليلة .

// انتهى //

13:54ت م

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المدينة المنورة 14 ذو القعدة 1440هـ الموافق 17 يوليو2019م واسانطلقت أعمال المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة لموسم حج هذا العام 1440هـ ,الذي تشرف على تنفيذه جمعية الكشافة العربية السعودية بمشاركة 500 قائد وجوال وكشاف يقدمون أعمالهم التطوعية لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي على فترتين صباحية ومسائية إذ خصص لكل فترة 250 مشارك ، حيث سبق انطلاق أعمال المعسكر إعداد وتأهيل مقر معسكر الخدمة العامة بالمدينة المنورة وجدولة برامج التأهيل ودورات التدريب للمشاركين في المعسكر من قادة وجوالة وكشافة .وحث مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة نائب المشرف العام على المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمنطقة ناصر بن عبدالله العبدالكريم, جميع المشاركين في المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة من قادة وجوالة وكشافة على أهمية تقديم أفضل الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن ، موضحا أن المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الذي يستمر حتى 1440/12/30 جهة مساندة تعمل تحت مظلة لجنة الحج بالمنطقة التي يرأسها سمو أمير المنطقة .وأفاد أن الكشافة تشارك في تقديم خدماتها التطوعية في مواقع الخدمة مع عدد من الجهات المعنية بخدمة الحجاج بمنطقة المدينة المنورة ، حيث تهدف الجمعية من خلالها إلى خدمة ضيوف الرحمن وإظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في المعسكر الكشفي وفق رؤية أساسها الإخلاص وسمتها الإتقان وكذلك تقديم الصورة المثلى لشباب هذا الوطن في خدمة حجاج بيت الله الحرام .من جهته أوضح قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن سبيل الجهني, أن المعسكر الكشفي تم تجهيزه من وقت مبكر جدا من خلال الاستعدادات وتأهيله ليكون منطلقا للخدمات الجليلة التي يقدمها الجوالة والكشافة, لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ، مبينا أن مجالات الخدمة المقدمة من الكشافة والجوالة لضيوف الرحمن تتم من خلال المساندة مع فرع وزارة الحج والعمرة وفرع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة والمؤسسة الأهلية للأدلاء وزارة التجارة والاستثمار ، كما يقوم أفراد الجوالة والكشافة في بداية معسكر الخدمة العامة بمهام المسح وجمع المعلومات وتحديثها للمناطق المحيطة بالمسجد النبوي .وأكد أن الكشافة تأخذ على عاتقها مسئولية إرشاد الحجاج التائهين ضمن مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج, إضافة إلى العديد من الخدمات التطوعية مع فرع الشئون الإسلامية في كل من مسجد قباء والقبلتين والميقات وغيرها ، فيما ينتشر عدد من الجوالة والكشافة لتقديم العون والمساعدة للحجاج المسنين وإيصالهم ونقلهم بعربات القولف واليدوية وأيضا مشاركتهم مع فرع وزارة الصحة في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية, المحيطة بالمسجد النبوي فضلا عن تعاون الجوالة والكشافة ومشاركتهم في عدد من الخدمات التطوعية الإنسانية الجليلة .// انتهى //13:54ت م0082

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