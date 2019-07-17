السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تقيم دورة تدريبية في إدارة وتنظيم الحشود



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة اليوم، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دورة تدريبية بعنوان: (إدارة وتنظيم الحشود) بمشاركة أكثر من (100) موظف من العاملين في الوزارة، وتستهدف المشاركين في برنامج الاستضافة، بحضور كل من معالي الدكتور أسامة بن فضل البار، والعميد مطلق النفيعي، وذلك بالقاعة الرئيسية في مقر الوزارة, وتستمر لمدة يومين.

وفي بداية الدورة ألقى المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبد الرحمن بن عبد الله التويجري، كلمة رحب فيها بالمشاركين في الدورة، وحثهم فيها على الإخلاص في عملهم، مقدماً شكره لمعالي الوزير المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ, على حرصه الدائم ومتابعته لإقامة مثل هذه الدورات.

بعد ذلك تطرق المحاضرين إلى التعريف بعناصر ومعايير الحشد، وكيفية إدارة الحشود البشرية، وأبرز التحديات التي يمكن أن تواجه المشاركين، وحلول وتجارب وخبرات عملية في إدارة الحشود، بالإضافة إلى التعرف على مشاكل السلامة الشائعة، وكيفية إدارة مخاطر الأزمات.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن إستراتيجيات الوزارة لتعريف المشاركين في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بكيفية إدارة الحشود، إذ أن الوزارة معنية بالإشراف على البرنامج، وتسعى من خلال هذه الدورة لتعريف العاملين في البرنامج على المهارات اللازمة لخدمة المستضافين للرقي بالخدمات التي يقدمها البرنامج وبناء قوى بشرية مدربة تواكب المستجدات والمهارات في تقديم الضيافة.

// انتهى //

13:32ت م

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