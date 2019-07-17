السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الدولي السابع للتجارة الإلكترونية بمدينة صلالة العمانية



صلالة 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

بدأت في مدينة صلالة العمانية اليوم أعمال المؤتمر الدولي السابع للتجارة الإلكترونية الذي عقد تحت مسمى "الهوية المؤسسية" ويستمر يومين.

ويركز المؤتمر على آفاق الهوية المؤسسية والتنظيم القانوني للعلامة التجارية في القانون العماني، إضافة إلى صناعة الكود البصري ومقدمة في تجربة الهوية المؤسسية للتطبيقات الإلكترونية والدفع الإلكتروني.

ويستهدف المؤتمر الأكاديميين والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والعاملين في مجال الشؤون القانونية والدوائر المالية إلى جانب الخبراء الاقتصاديين والمحكمين الدوليين.

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13:28ت م

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