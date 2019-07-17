السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم يومًا مفتوحًا للأطفال اليمنيين المعاد تأهيلهم في مأرب



مأرب 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، يومًا مفتوحًا في حديقة مأرب بمشاركة 26 طفلًا ممن تم إعادة تأهيلهم، وذلك ضمن الدورة الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين و المتأثرين بالأزمة في اليمن، شاركهم فيها 30 طفلًا من نازحي مخيمات المحافظة.

وتضمنت أنشطة اليوم المفتوح مرسمًا حرًا، وألعابًا رياضية وحركية، كوسيلة من وسائل التفريغ النفسي، للتخلص من معاناة الأزمة والنزوح، إضافة إلى مسابقات تعليمية وثقافية ومشغولات يدوية.

وهدفت الأنشطة إلى تعزيز دور التأهيل النفسي والاجتماعي الذي يقوم به المركز للأطفال في مجال الاتصال والتواصل مع محيطهم,،خصوصًا أقرانهم من أطفال النازحين، ممن لهم تجربة مريرة، تحتم إشراكهم ليعيشوا جوًا من الفرح والمرح، لينسون معاناتهم.

وعبر الأطفال المشاركون عن سعادتهم بإعطائهم فرصة الاستمتاع في أنشطة اليوم المفتوح، التي كانت مشوقة من خلال الفقرات والأنشطة المتنوعة التي قدمت لهم، شاكرين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والقائمين عليه على لفتته الكريمة تجاهم وغيرهم من الأطفال المتأثرين من النزاع المسلح في اليمن.

ويسعى المركز من خلال هذه البرامج الترفيهية إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وكسر حاجز الخوف لديهم، وإضفاء البهجة والسرور على قلوب الأطفال وتشجيعهم على الاستمرار في التعلم رغم صعوبة الظروف التي يمرون بها جراء استمرار انتهاكات الميليشيات الحوثية لحقوق الأطفال وتجنيدهم قسريًا.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروعه النوعي الخاص بإعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن، الذي يستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني ممن جندتهم الميليشيات الإرهابية الحوثية وزجت بهم كدروع بشرية في ساحات القتال.

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13:26ت م

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