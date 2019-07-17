السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ندوة "أحكام الحرم وآداب قاصدي مكة والمدينة"



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق17 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد، يوم غدٍ، ندوة بعنوان: "أحكام الحرم وآداب قاصدي مكة والمدينة"، يشارك فيها معالي الشيخ صالح بن إبراهيم آل الشيخ، وفضيلة الدكتور أحمد بن محمد العنقري، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله ــ رحمه الله ــ بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب.

وسيقوم سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في الندوة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور.

الجدير بالذكر، أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض، سيقوم ببث مباشر مسموع ومرئي للندوة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم نقلها بعد التسجيل على موقع المكتب على منصة اليوتيوب.

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13:26ت م

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