السعودية اليوم / "التقاعد" تقيم لقائها التعريفي الثالث عن أنظمة التقاعد وخدماتها للجهات الحكومية



الرياض 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد في مقرها الرئيس بمدينة الرياض لقاءها التعريفي الثالث لمسؤولي الموارد البشرية لبعض الجهات الحكومية عن أنظمة التقاعد والخدمات التي تقدمها المؤسسة للمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وافتتحت الورشة بكلمة لمدير الإدارة العامة للمتقاعدين بالمؤسسة عبدالرحمن بن فارس السويلم, أكد فيها على توجيهات معالي المحافظ الأستاذ محمد بن طلال النحاس بالحرص على عقد مثل هذه الملتقيات لمنسوبي الجهات الحكومية لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول الحقوق والواجبات التقاعدية ونقل المعرفة لمنسوبي جهاتهم.

ثم شاهد الحضور فيديو تعريفي عن استراتيجية المؤسسة 2022. وقدم بعدها المختصين عرضاً شاملاً عن أنظمة التقاعد التي يخضع لها المشترك والمتقاعد والمستفيد.

واستعرضت "التقاعد" خلال اللقاء الخدمات والتسهيلات التي تقدمها لعملائها كالخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء وقنوات الخدمة للجهات الحكومية، وبرنامج المزايا والعروض المقدم للمتقاعدين وذويهم بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك برنامج "مساكن" للتمويل العقاري وسعي المؤسسة المستمر في تعزيز الشراكات مع الجهات الأخرى بما يخدم العملاء ويحقق استراتيجية المؤسسة 2022م.

بعد ذلك فُتح مجال طرح الأسئلة والمناقشة من قبل الحضور وتمت الإجابة عليها من قبل المختصين في المؤسسة.

وفي نهاية اللقاء قدم الحضور شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على إتاحة الفرصة لعقد مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي حول أنظمة التقاعد متطلعين لإقامة المزيد منها في مختلف مناطق المملكة.

// انتهى //

13:25ت م

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