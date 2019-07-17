السعودية اليوم / ورشة بأمانة عسير للتعريف بالإجراءات الجديدة لتراخيص البناء



أبها 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واس

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة عسير اليوم، ورشة عمل بعنوان "الربط الإلكتروني بين شركة الكهرباء و نظام بلدي"؛ وذلك لتطوير إستراتيجية استخراج رخص البناء بأمانة عسير و ذلك بمسرح الأمانة بحضور مساعد أمين منطقة عسير للتخطيط وخدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقه وعدد من ممثلي المكاتب الهندسية و ممثلي شركة كهرباء

وأوضح أبو شايقه أن مثل هذه الورش تهدف إلى رفع مستوى العمل البلدي في ضوء التطور المواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأشار إلى أن إجراءات إصدار رخص البناء الجديدة جاءت بهدف تيسير الحصول عليها من قبل المستفيد وفي فترة وجيزة دون الحاجة إلى المراجعات اليدوية ما بين أمانة المنطقة و شركة كهرباء السعودية و جاءت هذه الخطوة ضمن التحول الإلكتروني في جميع المعاملات البلدية لرفع مستوى سرعة الإنجاز و مؤشر الأداء ومواكبة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة العمل.

// انتهى //

13:25ت م

0070



أبها 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليه 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة منطقة عسير اليوم، ورشة عمل بعنوان "الربط الإلكتروني بين شركة الكهرباء و نظام بلدي"؛ وذلك لتطوير إستراتيجية استخراج رخص البناء بأمانة عسير و ذلك بمسرح الأمانة بحضور مساعد أمين منطقة عسير للتخطيط وخدمات الرخص الدكتور سعود أبو شايقه وعدد من ممثلي المكاتب الهندسية و ممثلي شركة كهرباء السعودية ورؤساء البلديات .وأوضح أبو شايقه أن مثل هذه الورش تهدف إلى رفع مستوى العمل البلدي في ضوء التطور المواكب لرؤية المملكة ٢٠٣٠ .وأشار إلى أن إجراءات إصدار رخص البناء الجديدة جاءت بهدف تيسير الحصول عليها من قبل المستفيد وفي فترة وجيزة دون الحاجة إلى المراجعات اليدوية ما بين أمانة المنطقة و شركة كهرباء السعودية و جاءت هذه الخطوة ضمن التحول الإلكتروني في جميع المعاملات البلدية لرفع مستوى سرعة الإنجاز و مؤشر الأداء ومواكبة لتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة العمل.// انتهى //13:25ت م0070

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