السعودية اليوم / الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء الجنوبية اللبنانية



بيروت 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

جدد طيران العدو الإسرائيلي انتهاكاته لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض فوق مناطق حاصبيا، والعرقوب في الجنوب اللبناني.

كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط، فوق أجواء منطقتي النبطية، وإقليم التفاح في الجنوب اللبناني.

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13:20ت م

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