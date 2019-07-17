

المكلا 14 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 17 يوليو 2019 م واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دورات تمكين الشباب مهنيًا واقتصاديًا في مدينة المكلا، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في اليمن، بحضور مدير المشروع المهندس هادي باجبير، ومنسق قطاع تمكين الشباب مهنيًا واقتصاديًا المهندس عبد السلام جبر.

ويشمل قطاع تمكين الشباب الذي يستفيد منه 45 فردًا في مدينة المكلا، دورات في مجالات صيانة الجوالات، والتكييف والتبريد، فضلًا عن دورات التمديدات الكهربائية.

ويهدف قطاع تمكين الشباب إلى تأهيل 350 شابًا في أربع محافظات في مجالات مهنية بما يؤهلهم لدخول سوق العمل.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش قد أنهى تدريب 175 شابًا في مجالات التمديدات الكهربائية والسباكة، وصيانة الدراجات النارية، وفن الديكور والجبس، ولف المحركات ودورات مهنية أخرى، في محافظات حضرموت وعدن وشبوة.

ومشروع تحسين سبل العيش يستهدف خمس محافظات من خلال ثلاثة قطاعات "السمكي والزراعي، إلى جانب النقد مقابل العمل" يستفيد منها 3,750 فردًا بشكل مباشر.

//انتهى//

‏

13:19ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ دورات تمكين الشباب اليمني مهنيًا واقتصاديًا في المكلا بمحافظة حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.