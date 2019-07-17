شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحج والعمرة : الحج من مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:03 مساءً, 17 يوليو 2019 م
المناطق - الرياض
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أهمية التفرغ لأداء مناسك الحج، والابتعاد عن أسباب الفرقة، مشيرًا إلى أن الحج لن يكون مكانًا لبث رسائل سلبية وأفكار متطرفة أو محرضة، وإنما سيبقى الحج نموذجاً مثالياً للإسلام الوسطي والمعتدل، و من مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف.
وأشار إلى أهمية دعوة المملكة حجاجَ بيت الله الحرام أن يتفرغوا لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل تلك التصرفات بأي حال من الأحوال وستتخذ الإجراءات اللازمة، للحيلولة دون القيام بها, وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الحج والعمرة : الحج من مظاهر تعزيز روح التآلف بين المسلمين كافة لا الفرقة والاختلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.