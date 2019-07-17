جامعة الطائف تقدم برنامجًا لنيل رخصة المحاماة

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - واس

وقّعت جامعة الطائف ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة علم (شركة حكومية مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة)، تقدم بموجبها الجامعة برنامج إعداد المحامين والمحاميات المؤهل للحصول على رخصة المحاماة، بمساريه الدبلوم والدورات القصيرة، المرخص من وزارة العدل.

ومثّل جامعة الطائف في التوقيع عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة الدكتورة رنا بنت غازي زيني، فيما مثل شركة (علم) نائب الرئيس لقطاعات الأعمال الدكتور ناصر بن زيد المشاري.

وأوضحت الدكتورة زيني، أن المذكرة تهدف إلى توفير فرصة لتأهيل خريجي كلية الشريعة والأنظمة للحصول على رخصة المحاماة من وزارة العدل وإعدادهم لمزاولة المهنة، مشيرةً إلى نيل الجامعة موافقة وزارة العدل على تقديم البرنامج في مقرها، بمشاركة مدربين من أعضاء هيئة التدريس ومن مركز التدريب العدلي بالوزارة، منوهة إلى أن الجامعة ستعلن تفاصيل الالتحاق بالبرنامج كافة، فوراكتمال الترتيبات اللازمة لإطلاقه.

وبينت أن برنامج إعداد المحامين والمحاميات في جامعة الطائف يهدف إلى إعداد جيل من المحامين المؤهلين، ويشمل عددًا من أدوات التطوير المهني المختلفة، كحلقات النقاش، والتدريب، والمحاكاة، والبحث الإجرائي، والقراءات الموجهة، وستقدمه جامعة الطائف بالشراكة مع شركة (علم) الحاصلة على اعتماد وزارة العدل لبناء وتشغيل منظومة تدريبية للمحامين.