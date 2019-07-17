‏داك تطلق حملة خيرية لدعم الأطفال الأيتام

2019-07-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت العلامة التجارية “داك”، حملة خيرية بالتعاون مع جمعية إنسان الخيرية في إطار تشجيعها على قيم التراحم والإخاء.

وتهدف الحملة التي انطلقت بالفعل خلال شهر رمضان في المملكة إلى دعم الأيتام عبر البلاد، حيث تتطلع “داك”، العلامة العالمية الرائدة في مجال منتجات التنظيف المنزلية من شركة هنكل، للتأثير إيجابًا على حياة الآلاف من الأيتام الذين ترعاهم جمعية إنسان الخيرية.

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وكعلامةٍ عالمية تشتهر بدعمها للمحتاجين حول العالم، تسعى حملة “داك” لتحقيق مساهمة جوهريةٍ نحو المجتمع لتمكين الأجيال القادمة.

‏وقال نائب رئيس الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا ورئيس المبيعات في منطقة الشرق الأوسط، أحمد ناصر: “نعي في داك المسؤولية الاجتماعية لشركتنا حيث تبرز هذه المبادرة رؤية داك في بناء مجتمعٍ أفضل للأجيال الجديدة وتتبنى قيم وفضائل الشهر الكريم، شهر الرحمة والعطاء. كما أننا نساعد شريحةً واسعة من الأيتام من خلال دعمنا لجمعية إنسان الخيرية في تحقيق أحلامهم بما يضمن لهم حياةً ومستقبلًا أفضل”.

‏وتأسست جمعية إنسان الخيرية التي تُعنى برعاية الأطفال الأيتام وتتخذ من الرياض مقرًا لها عام 2000م، ويرأس مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، كما توفر الجمعية الخيرية حاليًا الرعاية ل 40.000 يتيم ويتيمة ورملة.

وأكد مدير عام جمعية إنسان صالح اليوسف: نسعى لتوفير كافة أنواع الرعاية المادية والمعنوية للأيتام خلال جميع مراحل حياتهم كما توصينا مبادئ الإسلام السمحة، ونشعر بالامتنان لعلامة داك على دعمها لجمعية إنسان من خلال هذه الحملة في إطار مساعيها الحميدة والتزامها تجاه المجتمع ونفتخر بالجمعية بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مما يساهم في دعم مسيرة الجمعية لتحقيق أهدافها ويبرز دور القطاع الخاص بالمساهمة بالمسؤولية الاجتماعية.