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إطلاق برنامج لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل

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2019-07-17

إطلاق برنامج لتمكين ذوي الإعاقة في سوق العمل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي “قادر” لتدريب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وأوضحت العمل أن البرنامج سيعقد في مدينة جدة، وللتسجيل من خلال الرابط: هنا 

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ولفتت العمل إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات المهنية للأفراد ذوي الإعاقة في سوق العمل وتطوير المهارات الشخصية والاجتماعية للمرشح، بالإضافة إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

وضمن شروط البرنامج، أن لا يقل العمر عن 18 عاماً وتقرير تشخيص للحالة، مع إرسال الخطة التربوية الفردية إن وجدت، واجتياز فترة الملاحظة والتقييم المبدئي من قبل المختص.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة شهرين.





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