"هيئة الأمن الصناعي" تنفذ فرضية بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) بتوجيهات من وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وللوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ قامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي هذا اليوم الأربعاء 1440/11/14هـ بتنفيذ تجربة أمنية افتراضية بالتنسيق مع الشركة بتوجيهات من وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وللوقوف على جاهزية المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ قامت الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي هذا اليوم الأربعاء 1440/11/14هـ بتنفيذ تجربة أمنية افتراضية بالتنسيق مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بمسار قطار الحرمين السريع، بين رابغ وجدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، إضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة. وقد تم تنفيذ التجربة بنجاح تام، وأظهرت مدى ما تتمتع به العناصر البشرية المشاركة من القوات الأمنية المختصة من كفاءة وقدرة على التعامل مع الأحداث الأمنية ، وما وصلت إليه من مستوى عال من التكامل في أداء المهام المحددة لكل جهة في الخطط الأمنية ذات العلاقة.



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