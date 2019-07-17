«هدف»: السماح للأنشطة التجارية بالعمل 24 ساعة يدعم الفرص الوظيفة لأبناء الوطن

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف» محمد بن احمد السديري، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يأتي داعماً لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف» محمد بن احمد السديري، أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة يأتي داعماً لزيادة الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. وأضاف السديري عبر حسابه على موقع «تويتر»:«سنعمل في»هدف" على التوسع في برامج التأهيل والتدريب والتمكين، لتحقيق الفوائد المنشودة للمواطنين والمواطنات من هذا القرار.



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